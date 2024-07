Regionali Ugolini in campo | pronto un progetto civico mentre il Pd perde tempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Due velocità. Da una parte c’è Elena, la dirigente scolastica ed ex sottosegretaria tecnica del governo guidato da Mario Monti, pronta a lanciare già domani una campagna di scelta civica che potrebbe essere poi appoggiata dal centrodestra a caccia di volti (e voti). Dall’altra c’è il Pd che sfoglia la margherita, passando di petalo in petalo senza convinzione in una trattativa continua di nomi, correnti, liste, posizionamenti che alla fine sta solo facendore(e forza) a una candidatura seria e profonda come quella di Michele De Pascale, sindaco di Ravenna. Di bizantinismi (è proprio il caso di dire) c’è poco bisogno e forse i big del partito farebbero meglio a scegliere un candidato e un programma invece di concentrarsi sui destini propri e dei rispettivi sodali.