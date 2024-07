Muore schiacciato sotto il suo trattore tragedia a Montecarlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Lucca, 6 luglio 2024 –, nella serata di ieri, 5 luglio, intorno alle ore 21. Vittima dell’incidente mortale un uomo del 1961, che mentre stava lavorando al suo podere agricolo, è rimastoil suo. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, stava rientrando a casa dal campo, quando per motivi ancora da accertare il mezzo si è ribaltato, finendo per schiacciarlo. Sul posto è stato tempestivo l’intervento del personale della Misericordia di, inviati dalla centrale unica del 118, ma appena arrivati sul posto, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 63enne. Secondo le prime informazioni, l’uomo deceduto era il titolare di un’azienda familiare senza dipendenti.