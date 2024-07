MotoGp Martin torna alla vittoria nella Sprint del Sachsenring

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 lug. (askanews) – Jorge, almenorace. Lo spagnolo vince la gara del sabato del Gran Premio di Germania sul circuito del, nono atto del mondiale 2024 dellaator trionfa davanti al buon Miguel Oliveira e Francesco Bagnaia, che perde quindi cinque punti nel mondiale. Quarto Bastianini, poi Morbidelli e Marc Marquez. Giornata storta per Pecco Bagnaia che partegrande e va davanti in curva 1. Poi Oliveira,. Fernandez quarto, poi Vinales, Bastianini, Alex Marquez e Morbidelli. Marc Marquez decimo. Jorgein pochi giri passa prima Miguel, poi Pecco e va in testa. Bagnaia scombussolato dal sorpasso, si fa passare anche da Oliveira.allunga su Bagnaia, portandosi a +15 su Pecco.