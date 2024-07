Manganellate e calci alla trans Al vigile pena di 10 mesi per lesioni Lei rinviata a giudizio per resistenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) È stato condannato a diecicon il rito abbreviato peraggravate uno degli agenti di Polizia locale indagati nel caso dellaessuale di 43 anni colpita con, in zona Bocconi nel maggio del 2023, e poi immobilizzata con spray al peperoncino. Rinviati agli altri due vigili pere falso, e anche la stessa 43enne, a sua volta accusata dia pubblico ufficiale, rifiuto di indicazione della propria identità e ricettazione in merito a una tessera per i trasporti pubblici che le era stata trovata addosso. Altrettanti agenti, che erano accusati soltanto di falso per la relazione redatta in merito all’intervento, sono stati invece prosciolti perché il fatto non costituisce reato.