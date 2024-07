LIVE F1 GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | alle 16 00 le qualifiche sfida incerta per la pole sul bagnato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per ladelledelPremio di, dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 13.38 La sensazione è che, per la, sarà unaVerstappen-Norris-Mercedes. Lo scopriremoore 16.00. Per il momento non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione. A più tardi! 13.36 La Ferrari, come è stato comunicato da Sky, ha deciso di tornare all’antico, ovvero alla vettura “vecchia”, accantonando gli ultimi aggiornamenti. La pioggia sembra dare una mano a colmare il gap con i primi 13.34 Per quanto visto nella FP3, la pioggia non ha stravolto i piani. L’equilibrio regna sovrano tra le varie vetture, ma la Mercedes ha mosso passi in avanti importanti.