Le due donne contro il killer Il coraggio della ex al telefono La rabbia della madre di Manuela

(Di sabato 6 luglio 2024) Lavittima che grida: "Dovevamo ucciderlo prima, mi farò giustizia da sola". La ex compagna dell’assassino che invece con pacatezza lo tiene al, lo convince a costituirsi e in pratica lo consegna ai carabinieri. Due, due reazioni opposte di fronte a una tragedia che continua a ripetersi. Un genitore al quale viene strappato il bene più caro può arrivare a dire certe cose: annientare il nemico con le proprie mani, perché alla fine la giustizia non consola. Una donna che ha cercato di mettere tempo e distanza fra sé e l’uomo amato nel passato, poi addirittura denunciato per maltrattamenti, in teoria avrebbe almeno il diritto di non rispondere se lui la chiama dopo anni perché ha ucciso, chiedendo aiuto. La morte diPetrangeli, uccisa a fucilate da Gianluca Molinaro, svela il sentire ambiguo di fronte all’ennesimo femminicidio, l’oscillare collettivo fra la legge del taglione e la lucidità che a forza di spaventi ci fa crescere.