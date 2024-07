Il mondiale Fia Ecorally con Guerrini in vetrina Terzo successo stagionale nella gara elvetica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) SANSEPOLCRO In concomitanza con la disfatta dell’Italia del calcio con la Svizzera, è proprio nel Paese elvetico che il pilota Guidodi Sansepolcro ha centrato il(dopo Svezia e Azzorre), consolidando il secondo posto in classifica generale delFiaCup e rosicchiando tre punti nei confronti della vetta. Il distacco resta tuttavia piuttosto ampio, con i campioni in carica Ždárský e Nábelek che hanno ora 17 lunghezze di vantaggio sul biturgense e sul copilota polacco Artur Prusak a bordo della Kia Niro, quando mancano all’appello 3 delle 12 gare. L’E-Rallye du Chablais tornava nel circuito iridato dopo 5 anni: anche nel 2019 era stato proprioa vincere, allora in coppia con Emanuele Calchetti.