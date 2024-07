F1 Oscar Piastri | Peccato per l’ultimo tentativo nella Q3 domani la gara sarà interessante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024)non è troppo soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo storico tracciato di Silverstone, infatti, il portacolori del team McLaren non è andato oltre la quinta posizione a oltre 4 decimi dalla pole position, con un secondoabortito dopo aver trovato Carlos Sainz nel T1. La pole position è stata conquistata da George Russell in 1:25.819 con 171 millesimi di vantaggio su Lewis Hamilton, quindi terzo Lando Norris a 211. Si ferma in quarta posizione Max Verstappen a 384, davanti proprioquinto a 418. Sesto Nico Hulkenberg a 519 millesimi, settimo Carlos Sainz a 690, davanti a Lance Stroll, Alexander Albon e Fernando Alonso, quindi 11° Charles Leclerc eliminato giàQ2.