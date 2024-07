Autonomia differenziata Pensiero Popolare Italiano | Il Referendum deve restare un’iniziativa libera da politicizzazioni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 luglio 2024 – “Nella giornata di ieri le opposizioni Parlamentari, sindacati e società civile a loro vicini, si sono tutti recati in Corte di Cassazione per depositare la documentazione necessaria per ilAbrogativo della legge sull’. Aldilà delle tecniche giuridiche utilizzate dalle opposizioni Parlamentari, per accelerare i tempi di indizione del momento referendario, quello cheessere chiaro a tutti, opposizioni Parlamentari, sindacati , associazioni e comitati a loro vicini compresi, è che ilè uno strumento di tutti i cittadini e funziona soltanto se gli italiani vi parteciperanno, recandosi alle urne. Nessunopensare di trasformare l’eventuale esito positivo delin una “medaglia politica” da appuntare sulle diverse casacche dell’Opposizione Parlamentare”.