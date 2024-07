Appassionata di chimica si diploma col massimo dei voti | Professori empatici mi hanno saputa indirizzare

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 6 luglio 2024) Giulia Fuso, neota con ildeiall'Istituto Tecnico "Saffi-Alberti" di Forlì, ha scelto di seguire l'indirizzo "Biotecnologie Sanitarie". Giulia si descrive come una ragazza semplice,di nuove esperienze per apprendere costantemente. Ha dichiarato di fare tesoro di ogni esperienza per migliorarsi sia personalmente che professionalmente, attribuendo il suo sviluppo personale allo studio e alla creatività. L'articolodi, sicoldei: “mi” . .