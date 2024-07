A Fano rivive la corte dei Malatesta Matrimonio Palio e cena storica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024)è pronta are gli antichi fasti della Signoria dei. Organizzato dal gruppo storico La Pandolfaccia, torna fino a domani quando si concluderà con lo spettacolo finale delle 22.30 in piazza) il tradizionale appuntamento estivo con I, la rievocazionedel medioevo cittadino frutto di una ricerca filologica sempre più dettagliata, anche grazie al supporto del Centro Studi Malatestiani. L’evento, pensato anche per le famiglie, comprende spazi di ricostruzionecon i mercatini del tempo, tanti spettacoli (come ildi Pandolfo III e Paola Bianca, stasera alle 20 sul sagrato del duomo) e tante attività e spazi dedicati ai bambini, oltre ai famosi giochi delle contrade che fino all’anno scorso denominavano l’iniziativa più semplicemente ’ildelle Contrade’.