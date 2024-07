Wimbledon 2024 day 5 | Paolini e Sinner centrano gli ottavi di finale Raducanu a sognare i tifosi inglesi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) In un’altra giornata tipicamente londinese dal punto di vista metereologico, con la pioggia che ha portato quattro incontri del tabellone maschile alla sospensione e al conseguente rinvio a sabato, Jannike Jasmineconquistano glididell’edizionedi. Sul Centre Court il numero uno del tennis maschile va di fretta e concede le briciole al serbo Miomir Kecmanovic (n°51 Atp), riuscendo a prevalere con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. Primo set chiuso in appena 21’ di gioco, poi prova ad entrare più in partita il 24enne di Belgrado, ma la forbice è troppo ampia tra i due per avere un match all’insegna dell’equilibrio. Il classe ’01 azzurro chiude in appena 1h e 38’ e per il terzo anno di fila è tra i migliori sedici dei Championships.