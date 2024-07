Volley femminile l’Italia vola in finale agli Europei Under 22 | azzurre scatenate a Lecce Polonia ko

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024)ha sconfitto laper 3-1 (25-22; 25-18; 16-25; 25-22) e si è qualificata alladegli22 di. La nostra Nazionale si è imposta di fronte al proprio pubblico die domani (sabato 6 luglio, ore 21.00) affronterà la Serbia nell’incontro che metterà in palio il titolo continentale. Le, che lo scorso anno furono capaci di conquistare la meda d’argento ai Mondiali21, hanno giganteggiato nei primi due set, hanno avuto una battuta d’arresto nel terzo parziale ma poi sono riuscite a fare la differenza nella quarta frazione, meritandosi il diritto di giocare per alzare al cielo il trofeo. A trascinare il sestetto guidato da coach Marco Mencarelli sono state in particolar modo la strepitosa schiacciatrice Beatrice Gardini (19 punti), bene anche l’opposto Anna Adelusi (12 punti) e il martello Stella Nervini (12), 9 punti per la bomber Virginia Adriano e 7 per la centrale Katja Eckl.