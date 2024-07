Ubriaca al volante si schianta sullo chalet

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Alnonostante qualche bevuta di troppo finisce dritta contro lo, ingenti i danni alla struttura del lungomare nord. È quanto accaduto nelle prime ore dell’altra mattina, intorno alle 4, nello stabilimento balneare e ristorante San Marco, sul lungomare Quattro Novembre. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal comandante Angelo Chiantese, un’auto ha perso il controllo ed è finita contro la parte esterna, in legno, dello. Aldell’auto si trovava una ragazza di 24 anni, che vive nella zona. Nella corsa, la sua utilitaria ha urtato anche una colonnina del gas, prima dirsi contro loe distruggere completamente la recinzione in legno.