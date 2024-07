Stefano Del Re e Lorena Vezzosi viveva a Santarcangelo la coppia morta nel Po a Cremona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Rimini, 5 luglio 2024 – SonoDel Re e, di 53 e 51 anni, originari del Casalasco () e residenti adi Romagna, in provincia di Rimini, le due persone trovate morte la notte scorsa dopo che con l’auto sono finite nel fiume Po in provincia di. Non si tratterebbe però di un incidente, come era sembrato in un primo momento: gli inquirenti indagano per omicidio suicidio. Le immagini delle telecamere, infatti, mostrano la donna immobile nell'abitacolo prima che la vettura finisca in acqua e l'uomo che poi cerca di salvarsi aggrappandosi a una barca con la mano fuori dal finestrino. La tragedia è avvenuta alle 3.30 di notte vicino a Casalmaggiore, in provincia dial confine con quella di Mantova: la vettura coi due corpi è stata recuperata poco prima delle 8 di oggi dai vigili del fuoco.