Starmer e i laburisti trionfano nel Regno Unito

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il partito laburista vince a valanga le elezioni generali del 4 luglio nele Keirsarà il nuovo primo ministro di sinistra dopo 14 anni di governo conservatore. “Ce l’abbiamo fatta! Il cambiamento inizia ora”, ha esultatopromettendo alla Gran Bretagna un “rinnovamento nazionale”. Nel discorso ai suoi sostenitori il capo deiha esultato: “Hai fatto campagna per questo, hai combattuto per questo, hai votato per questo e ora è arrivato. Il cambiamento inizia ora! È una bella sensazione, devo essere onesto. Ecco a cosa serve. Un partito laburista cambiato, pronto a servire il nostro paese, pronto a riportare la Gran Bretagna al servizio dei lavoratori“.ha poi avvertito che avere “un mandato come questo comporta una grande responsabilità“.