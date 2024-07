Spagna-Germania | programma e telecronisti Sky e Rai quarti Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ile isu Sky e Rai di, match valido per idi finale di. E’ una finale anticipata tra due delle migliori formazioni viste all’opera: entrambe hanno vinto in modo convincente agli ottavi, e superato al primo posto i gironi. Sol0 vittorie per le Furie Rosse, mentre i padroni di casa hanno messo in mostra una rosa lunga e qualitativa. Chi riuscirà ad avere la meglio alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda? Si parte alle ore 18 di venerdì 5 luglio. IDIsarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Riccardo Montolivo e su Rai Due con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani.Sky e RaiSportFace.