Se il follower dice addio all’influencer

(Di venerdì 5 luglio 2024) Scricchiola il meccanismo di persuasione che dà potere e denaro a chi si impone agli utenti digitali. Spesso senza neppure veicolare consigli utili. Però ci sono 50 mila hikikomori Ogni tanto arriva qualche buona notizia dal web: diventare influencer è sempre più difficile perché gli sponsor chiedono un livello sempre più alto di specializzazione nei video e quant’altro, gli utenti dopo gli scandali (Ferragni in testa) hanno perso quote di fiducia in questi testimonial della rete, gli stessi utenti quando vedono che un influencer è sponsorizzato cominciano a dubitare della sua serietà. Intendiamoci, la questione non è di tipo censorio, cioè un godimento dato dal vedere in crisi un mondo, quello degli influencer, che fino a prova del contrario è una realtà legittima dove evidentemente c’è chi parla, c’è chi propone contenuti e c’è chi tali contenuti li ascolta e se ne nutre.