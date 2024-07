Poliziotto sposa la compagna malata di sma è festa in questura VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 5 luglio 2024) AGI - Una storia d'amore unica e rara. Da una parte Ilarione, unventottenne originario di Trani, a lavoro nelladi Barletta-Andria-Trani; dall'altra Ilaria, una trentenne di Canosa di Puglia. Ilaria, coraggiosa e determinata, ha affrontato sin da piccola le sfide della sma (atrofia muscolare spinale), dimostrando una forza d'animo che ha ispirato tutti intorno a lei. "Fin dal nostro primo incontro, ci siamo legati indissolubilmente - ha raccontato Ilarione, visibilmente emozionato -. Può sembrare paradossale, ma la disabilità di Ilaria è stata sempre un elemento che mi ha fatto pensare a quanto la vita, con le sue mille sfaccettature, abbia potuto regalarmi una persona come mia moglie, capace di comprendermi e di avere, come me, una visione priva di etichette, più comprensione verso se stessi ed empatia verso il prossimo".