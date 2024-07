Mette due cardellini in gabbia i carabinieri forestali lo denunciano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) La Spezia, 5 luglio 2024 – Tra i suoi 60 esemplari anche 2, iallevatore. È successo alla Spezia dove i militari del nucleo Cites, durante un accertamento sul rispetto della normativa per il benessere degli animali, hanno controllato un allevatore di avifauna che possedeva circa sessanta esemplari di uccelli di piccola taglia, tra i quali sono stati trovati dueche non avevano l’anello identificativo alla zampa. Il cardellino è un volatile rigorosamente protetto dalla legge ed in particolare dalla Convenzione di Berna, un trattato internazionale per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmato nel 1979 e ratiticato dall’Italia nel 1981. Per questo motivo il cardellino rientra tra le specie tutelate e particolarmente protette dalla cosiddetta 'legge sulla caccia' del 1992.