Mahmood invita una fan a salire sul palco per ballare insieme Tuta Gold Ecco come ci si dovrebbe comportare ad un concerto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024)dal 3 luglio scorso ha ripreso a girare l’Italia con il suo tour fino ad agosto farà tappa nei principali Festival del nostro Paese con il suo Summer Tour. In autunno poi la tournée nei palazzetti: due date al Forum di Milano, il 21 (andato sold out in 24 ore) e 22 ottobre, il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli. Durante unperò è accaduto un fuori programma molto interessante che cade a fagiolo proprio qualche giorno dopo il “caso” avvenuto a San Siro con Sfera Ebbasta e un suo piccolo fan che ha invaso ildoveva cantare “” e all’improvviso hato una fan acon lui. Coreografia perfetta per entrambi che si è concluso con un abbraccio affettuoso.