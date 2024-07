Lucchese - Il mercato del silenzio Tiritiello possibile treno per Parigi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ancora una giornata senza novità di rilievo e, intanto, mancano appena una decina di giorni alla data del ritiro, con lache è ancora tutta da costruire. Già, perché, a parte i rinnovi di Coletta e Leone, non è stato effettuato alcun movimento: né in entrata, né in uscita; per cui siamo davvero ad un punto di partenza. Se il giorno del ritiro la squadra sarà completa all’ottanta per cento, come promesso dal "diesse" Ferrarese, vuol dire che, nel giro dei prossimi tre-quattro giorni, la società avrà ceduto quei giocatori che non rientrano nei piani, ma che hanno ingaggi importanti, difficili da digerire da parte di eventuali acquirenti e che avrà messo a disposizione dell’allenatore Gorgone dei sostituti di spessore per la categoria, oltre ad una ricca pattuglia di under, indispensabili per fare minutaggio.