L’inferno nel salotto di casa Maltrattamenti e lesioni Condanna al marito violento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Le indagini erano iniziate quando la donna era arrivata in pronto soccorso, in piena notte un anno fa, con una coltellata alla gamba, dopo essere sfuggita all’ennesima aggressione del. Aveva guidato da sola, mentre chiamava i carabinieri di Mariano Comense chiedendo aiuto. L’uomo, un marocchino di 47 anni residente a Carugo, era stato arrestato e condotto in carcere, dove si trova tuttora: finito a processo con giudizio immediato davanti al Tribunale Collegiale di Como, è statoto a 5 anni e 8 mesi di reclusione perin famiglia eaggravate. Durante il processo sono stati sentiti i carabinieri che avevano raccolto la prima denuncia e portato avanti le indagini per verificare tutto quanto dichiarato dalla vittima, una donna di 26 anni, ottenendo fin da subito la misura cautelare per ile garantire le condizioni di sicurezza per la donna e la bambina, ancora piccola.