Io e il mio ex abbiamo un rapporto civile Ma non siamo amici

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 luglio 2024) Vi leggo spesso e vi seguo sui social e non ho potuto fare a meno di notare le discussioni che nascono ogni volta che si parla dizie con gli ex. Per questo ho deciso di raccontare la mia storia (magari può aiutare qualcuna). Premetto che io e A. stavamo insieme da 12 anni, ma la nostra relazione non funzionava da tempo. Ci sentivamo spenti, tristi e indifferenti e questa situazione opprimente, che sfociava anche in litigi e malumori, faceva soffrire anche i nostri figli. Dopo mille e più tentativi di aggiustare le cose,preso di comune accordo la decisione di separarci. Non è stato facile per nessuno dei due e il fatto di non condividere più i momenti quotidiani con lui, insieme ai bambini, era devastante. Per non parlare degli attriti che ci sono stati per tutto il primo anno da separati (gelosie, dispute per i figli, rancore e rabbia per il fallimento).