Fermo pesca | chiesta la modifica

(Di venerdì 5 luglio 2024) È una vera e propria spina nel fianco ditori e balneari, l’ondata di mucillagine che si è riversata sulla riviera, mettendo in difficoltà sia gli operatori turistici sia le attività della marineria. L’amministrazione comunale quindi ha deciso di intervenire, inviando una lettera alla sottosegretaria al Mef Lucia Albano affinché venga proposta unaalin funzione del periodo in cui la mucillagine viene prodotta. Alcuni giorni fa, infatti, sarebbe giunta in Viale De Gasperi una missiva di un gruppo ditori sambenedettesi, nella quale è stata rappresentata la problematica. La marineria ha fatto presente come la prorompente fioritura di alghe, da una settimana a questa parte, abbia recato danno ai motori delle imbarcazioni e alle reti da, difficili da ritirare a causa del peso.