Euro 2024– Olanda-Turchia Oranje favoriti ma Montella ci crede Inghilterra comanda Kane | gol alla Svizzera a 300 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) - Roma, 05 luglio 2024 – Secondo gli addetti ai lavori, ma anche a opinione dei tifosi, la parte bassa del tabellone di2024, quella per intenderci dove era finita l'Italia, appare meno interessante e ricca di talento rispetto all'altra metà del torneo. Sicuramente a prima vistarubano meno l'occhio ma, sicuramente, a Dusseldorf e Berlino gol, spettacolo ed emozioni non mancheranno. Partiamo dsfida dell'Olympiastadion dove gli, secondo gli esperti, sono nettamenterispetto ai ragazzi diche però vuole continuare a sognare. La vittoria dell'si gioca a 1,60, quella dellaa 6,00 mentre il pareggio è offerto a 4,00. Stessa quota per i tempi supplementari mentre si sale fino a 7,75 per i calci di rigore.