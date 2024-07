Emergenza carceri in Toscana | suicidio a Firenze e Livorno

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 5 luglio 2024)inin. Due suicidi in poche ore. A Sollicciano aildi un detenuto di venti anni, in seguito al quale è scoppiata la rivolta dei detenuti la sera di giovedì 4 luglio. Anella casa circondariale Le Sughere si è tolto la vita in cella un livornese di 35 anni. L’uomo è morto all’ospedale di. Uilpa Polizia penitenziaria col segretario generale Gennarino De Fazio: “Ieri, e cioè all’indomani del varo da parte del Consiglio dei Ministri del decreto ‘carcere sicuro’, si sono registrati ben 3 morti e fortissime proteste alla Casa Circondariale di Sollicciano. In sequenza sono deceduti un detenuto a Pavia, un recluso impiccatosi aSollicciano e un altro ristretto a