Calcio Dilettanti | il San Frediano rinuncia La Cella ci pensa

(Di venerdì 5 luglio 2024) Pisa 5 luglio 2024 – Tempo di iscrizioni per le squadre. In Eccellenza lunedì 8 aprono le procedure: 6150 euro il totale tra tassa associativa, diritto di iscrizione, acconto assicurazione tesserati, assicurazione dirigenti ed acconto spese. Ci saranno Mobilieri Ponsacco e Cenaia retrocesse dalla serie D, e poi Fratres Perignano e Cuoiopelli in un campionato che si preannuncia molto competitivo. In Promozione la somma da versare è di 5200 euro per Urbino Taccola ed il neopromosso San Giuliano. Anche qui la finestra delle procedure va da lunedì 8 fino a giovedì 18 luglio. In Prima Categoria ci vorranno 4150 euro di iscrizione per le pisane Tirrenia, Calci e Fornacette che hanno mantenuto la categoria. In Seconda Categoria il San, retrocesso dalla Prima, ha già fatto richiesta diall’iscrizione.