Antonio Scurati torna su Serena Bortone | Punizione? Forma di avversione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lo scrittore è stato nell’occhio del ciclone negli ultimi mesia parlare e si sofferma su attualità, inchieste e. Lo scrittore, negli ultimi mesi, dopo la mancata ospitata a Che Sarà, è stato al centro delle polemiche. In un’intervista a La Stampa ha parlato proprio del programma e della. «posso dire che è sicuramente unadi, di, da parte della Rai, che dovrebbe essere la nostra principale azienda culturale, di un suo professionista di indubbia capacità, che ha lamentato una limitazione della sua libertà di inzione. È sintomo di una tendenza fortemente illiberale che secondo me è visibile, una tendenza generale nel paese da parte di chi ci governa. Si manifesta in questo caso, come in tanti altri, una tendenza che dovrebbe inquietare chiunque abbia a cuore la democrazia liberale e che è di grave danno anche per l’azione del governo, soprattutto a livello internazionale».