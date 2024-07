Anche Vox scarica Meloni | il partito spagnolo esce dal gruppo di Ecr al Parlamento Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Giorgiaperde un pezzo in Europa. O, almeno, lo perde il suo Ecr, ildei Conservatori che la stessa presidente del Consiglio guida. A lasciare, infatti, è ilVox, di estrema destra: il leader Santiago Abascal abbandona la sua alleata storica e aderisce al nuovoPatrioti per l’Europa. Per Abascal la nascita di questoè una “opportunità storica”, da cogliere al volo.a costo dire i suoi storici alleati. Ilè stato fondato dal premier ungherese Viktor Orban ed è osservato da vicino dalla Lega di Matteo Salvini e dal Rassemblement National di Marine Le Pen. Vox abbandona: lascia ilEcr e segue Orban In una nota Vox, ribadendo cheresta “una amica e un’alleata”, ilparte dal “messaggio che milioni di europei hanno trasmesso alle elezioni” in cui hanno votato “per un’alternativa alle politiche di Bruxelles degli ultimi anni”.