A Palazzo Buonaccorsi La coppia Giorgi-Catà racconta quattro donne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Giura che senza me mai più godrai" è la lezione-spettacolo con Paola(nella foto) e Cesarein scena domani alle 21 aa Macerata, nell’ambito della rassegna "Buon’Estate" promossa da Comune e Amat con il contributo di Regione e Mic. L’attrice porta in scena le "Heroides", ovvero Fillide, Briseide, Fedra e Ipermestra con il format ormai collaudato nel felice connubio artistico con il professor. "Prodotta da Bottega Teatro Marche, "Giura che senza me mai più godrai" è una performance che, già reduce dal successo dalla data ussitana del 9 giugno scorso – spiegano gli organizzatori –, ribaltando totalmente il paradigma del racconto della donna, si prepara ad attestarsi come una delle "perle" più significative messe in scena da questa operosa compagnia indipendente, guidata da Agnese Paolucci e con direttore artistico la stessa, che si sta distinguendo nel panorama della produzione teatrale di qualità.