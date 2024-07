Wimbledon i risultati degli italiani nella seconda giornata del secondo turno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Londra, 4 luglio 2024 – Dopo la strepitosa partita di ieri che ha visto contrapposti Jannik Sinner e Matteo Berrettini,quale entrambi i tennistisi sono dati battaglia fino al tie-break del quarto set, oggi è andato in scena un altro derby italiano: questa volta, però ad affrontarsi c’erano Darderi e Musetti. Il match tra i due è stato intenso, tanto che i set giocati sono stati ben 5, ma alla fine a prevalere è stato il tennista di Carrara, che ha sconfitto l’avversario 3-2 (6-4, 4-6, 6-7, 6-4, 6-4). Dopo i primi due game nei quali entrambi hanno tenuto l’avversario “a zero”, il match è rimasto in equilibrio fino al decimo game, quando, sul risultato di 5-4 per Lorenzo, è arrivato il primo break da parte del ligure, che ha portato a casa il primo set.