Wimbledon 2024 day 3 | Matteo e Jannik onorano il Centre Court Fognini si regala un’altra gioia

(Di giovedì 4 luglio 2024)Sinner eBerrettiniildell’All England Club eno spettacolo in un match che – come previsto alla vigilia del torneo – è un peccato sia valso “solo” l’accesso al terzo turno dell’edizionedi. In una terza giornata aperta dalla pioggia che ha costretto gli organizzatori a posticipare di un paio d’ore l’inizio degli incontri, è il numero uno del mondo a lasciare per ultimo il campo, dopo aver superato il connazionale ed ex finalista del torneo con il punteggio di 7-6(3) 7-6(4) 2-6 7-6(4). Una sfida all’insegna dell’equilibrio, con il tennista romano che mette in mostra tutte le armi in suo possesso quando il fisico gli concede una tregua dagli infortuni e l’altoatesino che risponde giocando da campione nei momenti cruciali del match.