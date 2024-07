Venezia spintonava la moglie sul balcone davanti ai figli piccoli | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Episodio di violenza domestica a Martellago, nelno: i carabinieri sono intervenuti per fermare un uomo che stava strattonando con violenza lasul, sotto gli occhi deiminorenni. Qualcuno, probabilmente un passante o un vicino di casa, ha allertato la Centrale operativa della compagnia di Mestre riguardo a una persona che stava usando violenza su di una donna su un. Gli investigatori, precipitatisi sul posto ed entrando nell’appartamento, sono riusciti a bloccare l’aggressore che stava agendo contro la compagna. Il 42enne è statoper maltrattamenti in famiglia. Da quanto è emerso, non si trattava di una violenza occasionale: lasubiva costantemente, ma non aveva mai sporto denuncia.