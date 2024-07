Trenitalia Platino Cartd

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ci avete segnalato la solita classica truffa estiva, quella dove veniamo invitati a cliccare su un link per vincere una tessera che ci farà viaggiare a costi irrisori. Il post che ci avete linkato, tutt’ora online, si presenta così: Tren?t?l?? st? ??ndu?end? un? ?r?m?z??ne ?n ?u? tutt? ? res?dent? ?n ?t?l?? ??ss?n? ?ttenere un? ??rt? ?l ??st? d? 2 eur?, ??n l? qu?le è ??ss?b?le v??gg??re gr?tu?t?mente su? tren? ?er un ?nn?. ? f?nd? r????lt? s?r?nn? d?n?t? ? ?rg?n?zz?z??n? benef??he e ?st?tuz??n? s????l?. N?n ?erdere quest? ????rtun?tà, r?s??nd? ? 3 d?m?nde e ?tt?en? sub?t? l? tu? ?l?t?n? ?nf?n?t? Si tratta di una truffa, ma come abbiamo già visto succedere ultimamente – a differenza dei soliti post rilanciati con delle sponsorizzazioni o poco più – qui stiamo assistendo a un nuovo livello di presa in giro dell’utente finale.