Pallanuoto Italia-Grecia 13-12 nella prima sfida della Sardinia Cup 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ad Alghero, in Sardegna, si è aperta laCupdigiornata l’di Alessandro Campagna piega laper 13-12, così come la Spagna supera di misura la Croazia, battuta per 12-11. Nel primo quarto immediato botta e risposta tra Di Somma e Fountoulis, poi Echenique, Gianazza e Fondelli, quest’ultimo su rigore, firmano il break azzurro che vale il 4-1. Gli ellenici accorciano con la rete di Argyropoulos Kanakakis, che sigla il 4-2. Nel secondo periodo laaccorcia ulteriormente con Gkillas, ma Renzuto Iodice in superiorità restituisce il +2 all’. Nel giro di 2?, però, la selezione ellenica firma il sorpasso: segnano in superiorità numerica, nell’ordine, Fountoulis, Argyropoulos Kanakakis, ed ancora Fountoulis per il 5-6 di metà gara.