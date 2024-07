Musica sotto la Torre | arrivano le note del Vivacide Trio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Pisa, 4 luglio 2024 – Nell’incantata cornice del Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo di Pisa, secondo appuntamento, venerdì 5 luglio alle 21.30 conla, rassegna diorganizzata dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana. Vivacidadepropone musiche di Gioacchino Rossini, Nikolaj Andreevic Rimskij-Korsacov, Pixinguinha, Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Richard Galliano, Celso Machado, Pietro Adragna e Giuseppe Sinacori. Il brio e la vivacità dellasudamericana si mescolano con le sonorità mediterranee per dar vita a un inedito sodalizio artistico. Il virtuosismo della fisarmonica di Pietro Adragna, la dolcezza sonora del flauto di Chiara Sernesi e la carica espressiva della chitarra di Giuseppe Sinacori si fondono in una proposta concertistica nuova e originale.