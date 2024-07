Movida cittadini del centro esausti e non tutelati | Santonastaso FdI interroga l’assessore Casale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) Caserta. “Idelsono, non si sentono. Ed hanno ragione, perché ina Caserta ognuno fa un po’ come gli pare. Soprattutto nei fine settimana, schiamazzi e urla durano fino alle 4 di notte tra risse e musica a palla con tavolini sparsi a gogò ovunque” – nota stampa del Consigliere Comunale Capogruppo FdI al Comune di Caserta, avv. Paolo. “Oggi hoto sul tema, il quale ha riferito che il regolamento sul tema oramai è pronto, settimana prossima arriverà nella commissione preposta e poi sarà in tempi stretti votato in Consiglio. Considerando che l’area interessata si estende in un raggio d’azione di poche centinaia di metri, è assurdo che ad oggi non si sia arrivati ancora a porre un freno a tale annoso problema.