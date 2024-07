Marina libri da scoprire sotto il faro Stasera Casadio e ’Giotto coraggio’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Prende il via, alle 21, la quarta edizione di ’il’, la rassegna letteraria organizzata da Clown Bianco Edizioni, quest’anno con la collaborazione della Pro Loco didi Ravenna e il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna. Novità anche sul fronte del luogo che ospiterà gli incontri con gli autori, che, a causa della cessata attività del locale, non sarà più il Bar Timone: si svolgeranno, invece, nella centralissima piazza Dora Markus, e precisamente nel dehors del Coatti Café, all’angolo con viale delle Nazioni. Come sempre, gli incontri saranno accessibili gratuitamente e avranno inizio alle 21. Ad aprire la rassegnasarà Paolocon(Manni editore), seguito del suo romanzo d’esordio, ’La quarta estate’ (Piemme), ambientato proprio adi Ravenna.