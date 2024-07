Intervista a Fabrizio Fusco | il tecnico che ha formato Viola Scotto di Carlo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)è uno degli artefici della crescita didiche parteciperà dal 27 luglio prossimo alle Olimpiadi di Parigi. “Ho iniziato a svolgere il ruolo dinel 2011 affiancando Ottorino Altieri ad allenare i senior che partecipavano agli Assoluti. Poi, due anni dopo ho avuto il mio primo gruppo di Esordienti. Da questo momento ho allenato gli atleti delle categorie successive con una crescita graduale. E’ stato in quegli anni che ho avuto per la prima volta. Sono dieci anni che svolgo questo lavoro e ogni giorno è sempre come se fosse la prima volta. Faccio una premessa, anche io sono stato un nuotatore ma non a questi livelli. L’amore per questo sport mi ha spostato al di fuori dell’acqua. Mi sono avvicinato al nuoto perché mi hanno portato in piscina i miei genitori”.