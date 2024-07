Il colpo di mercato In arrivo Tumbarello mediano di sostanza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) La Spal sembra aver individuato il suo primodi. Alex Casella risulta infatti sulle piste di Giorgio(nella foto), centrocampista didella Lucchese. Classe 1996, in scadenza di contratto dopo un triennio in rossonero - 33 presenze, 1 gol e 2 assist nel 2023-24 - ,è il classicodi quantità e corsa, accreditato però anche di un destro di buona qualità. Si tratta di un longilineo magari poco appariscente ma molto continuo nel lavoro di recupero palla e alimentazione dell’azione, anche in verticale. Per come lo descrivono da Lucca, dove sono molto dispiaciuti di vederlo chiudere la sua esperienza a fine contratto, si potrebbe definire un combattente, lineare e tatticamente bravo, e sufficientemente completo per la categoria, ma non esattamente una mezz’ala da inserimenti e reti a raffica.