Gran Bretagna pronta alla sterzata a sinistra Labour verso una maggioranza record | per fare cosa? Starmer e il rischio di un cambiamento tiepido

(Di giovedì 4 luglio 2024) Urne aperte in, ed in controtendenza rispetto al trend di questa densa annata elettorale globale, oltremanica si prospetta già una drastica svolta acome non si vedeva dai tempi di Tony Blair. Se non più drammatica. I britannici erano stati colti di sorpresa dall’azzardo del premier Rishi Sunak che il 22 di maggio, inerme sotto la pioggia battente, aveva annunciato all’improvviso il voto anticipato il 4 luglio. Una mossa strategica per sfruttare a suo vantaggio i primi virgulti di ripresa dell’economia e schivare i pericolisua reputazione vista la possibilità che i voli di miti per il Ruanda, programmati proprio per la metà di questo mese, potessero restare a terra di nuovo. Ma a conclusione delle sei settimane di campagna elettorale, i giochi sono già fatti da tempo.