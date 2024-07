Furto in casa dell’influencer Alice Campello | Ieri ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Paura perdurante lacon i figli. Il marito, Alvaro Morata si trova in Germania per giocare con la nazionale spagnola negli Europei di calcio.inDerubata durante lacon i figli in Sardegna,si trovava nella suaa Porto Cervo mentre il marito Alvaro Morata è in Germania per giocare con la nazionale spagnola gli Europei. Ignoti si sono introdotti inportato via; a dare la notizia è stata proprio latramite una storia Instagram sul suo profilo ufficiale che ha spiegatoche è accaduto, sottolineando che preferiva dirlo lei ai fan, rassicurandoli del fatto che, fortunatamente, stanno tutti bene.