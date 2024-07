Fabio Capanni | album live

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il 24 novembre 2023, al Teatro Puccini a Firenze, si è svolta la presentazione dell’Outside di, pubblicato dalla label americana Curious Music il 24 ottobre 2023. Superati i dubbi iniziali legati alla possibilità di eseguire dal vivo una musica nata e sviluppata in piena solitudine nel suo studio di registrazione, dove la grande cura del dettaglio e la raffinatezza dei suoni sono stati decisivi per creare le complesse trame sonore di Outside e di Home,decide di affrontare la sfida di eseguire dal vivo alcuni brani dei suoi primi dueda solista. Nasce così il progetto Outside, volto a tratteggiare i paesaggi dell’anima evocati nei duecon l’immediatezza che solo la musica dal vivo può creare e nel quale il compositore e musicista fiorentino mette in scena tutta la luminosità di quella che è stata definita musica da camera elettronica.