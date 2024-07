F1 Carlos Sainz | Abbiamo idea di cosa fare ma il meteo potrebbe non aiutarci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una Ferrari in cerca di identità a Silverstone, prossima tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito britannico la Rossa dovrà assolutamente risolvere i problemi di assetto che sono emersi soprattutto dopo gli aggiornamenti introdotti a Barcellona. Sulla SF-24 sono stati fatti degli interventi importanti, ma i frutti sperati non si sono visti fino a questo momento. La macchina di Maranello devei conti con la problematica del bouncing, specialmente in percorrenza delle curve di media-alta velocità. Una situazione frutto del maggior carico aerodinamico generato dalla vettura, ma che dal punto di vista meccanico si fa fatica ad assorbire. Vedremo se in Gran Bretagna si troveranno delle soluzioni, su una pista che ha proprio quelle delle curve descritte.