Costoso e insicuro Tre italiani su quattro bocciano il nucleare

(Di giovedì 4 luglio 2024) Se per il governo di Giorgia Meloni ilè una necessità da portare a casa il prima possibile, tanto che il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha aperto addirittura all’ipotesi di introdurre finanziamenti per la sua realizzazione, per gliè motivo di preoccupazione e per questo bisogna evitarlo a ogni costo. A certificare la distanza siderale tra l’Esecutivo e i cittadini è l’ultimo sondaggio Ipsos, commissionato da Legambiente, Kyoto Club, Conou, Editoriale Nuova Ecologia, secondo cui il 75 per cento degliritiene che ad oggi ilnon sia una soluzione attuabile e non rappresenti nemmeno una valida alternativa alle fonti fossili. Un giudizio che viene motivato sulla base della pericolosità dell’attuale tecnologia, ancora basata sulla fissionee non sulla fusione per la quale saranno necessari ancora decenni di ricerca, e perché ritenuta “poco conveniente” per via degli alti costi per la costruzione degli impianti, stimati in oltre 15 miliardi a centrale tradizionale, e delle materie prime.