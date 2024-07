Ardea aggressioni e minacce di morte alla moglie | arrestato marito violento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno notificato un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere a un 55enne dell’est Europa, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Nei giorni scorsi, ladell’uomo, una donna moldava di 42 anni, aveva denunciato presso la Stazione dei Carabinieri che da diversi mesi subiva costanti maltrattamenti da parte del, per lo più di natura psicologica che, in alcune circostanze, sfociavano anche infisiche, mai denunciate in passato e per le quali non si era mai recata presso un ospedale della zona per farsi refertare. In un recente episodio, a seguito di una lite scaturita per futili motivi, l’uomo l’avrebbe anche minacciata di