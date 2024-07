4 luglio trovare lavoro post diploma? La formazione arriva sotto l’ombrellone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Firenze, 42024 - L’arrivo dell’estate e del mese diporta con sé diverso tempo libero, soprattutto per i neoti e neolaureati che possono finalmente lasciarsi alle spalle sessione estiva, esami e preparazione della tesi. Ma come investire al meglio il proprio tempo preparandosi per lanciarsi nel mondo del? A questa domanda ha provato a rispondere Luca Mastella, fondatore di Learnn (learnn.com), piattaforma diper lo sviluppo di competenze digitali, il cui target di riferimento ha un’età compresa tra i 25 e i 45 anni, e include quindi sia i neo-laureati (o prossimi alla fine degli studi universitari), sia chi ha maturato diversi anni di esperienza ma sente il bisogno di affinare ed aggiornare le proprie competenze per rimanere competitivo e seguire lo sviluppo delle nuove tecnologie.