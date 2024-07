WWE | Nonostante la sua prolungata assenza MVP è ancora sotto contratto?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La WWE ha un roster molto ampio, ma il poco tempo a disposizione in TV implica che alcuni wrestler, compresi i veterani come MVP, vengano spesso lasciati in disparte per lunghi periodi. Questo ha portato molti fan a chiedersi dove sia l’ex IC Champion. L’ex leader dell’ Hurt Business è scomparso dalle trasmissioni televisive e non ha più lottato. Il suo ultimo incontro risale al 18 luglio 2022, quando gli Street Profit sconfissero lui e Omos per DQ a Monday Night Raw. Voci di corridoio Secondo rumor,la suatelevisiva, MVP restacon la compagnia. L’ex IC Champion ha gestito Omos durante i live event. Anche se quest’ultimo non viene utilizzato di frequente, faparte del roster.