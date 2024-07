Telecronisti Sinner-Berrettini | chi commenta su Sky da Wimbledon

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il programma e isu Sky di, match di secondo turno a2024. Un sorteggio sfortunato ha messo di fronte già quest’oggi il numero uno al mondo e l’ex finalista del torneo londinese, che scenderanno in campo nel tardo pomeriggio (3°match dalle ore 14:30) sul Centre Court per sfidarsi in un derby certamente tra i più importanti della storia recente del tennis italiano. Sky Sport da anni è la casa die anche in questo 2024 trasmette i Championships, quindi trasmissione garantita su Sky Sport Tennis. Are il match saranno Federico Ferrero e Barbara Rossi, storica coppia di Eurosport Tennis che da quest’anno è approdata anche su Sky Tennis.: chisu Sky daSportFace.